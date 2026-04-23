Scadenza 1° maggio aumenta pressione su Trump per chiudere in Iran

Keystone-SDA

La scadenza del primo maggio potrebbe aumentare la pressione su Donald Trump per mettere fine alla guerra in Iran. Il primo maggio sono infatti 60 giorni di conflitto e la legge prevede che il presidente richieda l'autorizzazione al Congresso per procedere.

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(Keystone-ATS) Come riporta il New York Times, finora i repubblicani gli hanno consentito di muoversi liberamente, bloccando anche tutte le risoluzioni per i poteri di guerra presentate dai democratici. Ma il primo maggio è una scadenza sulla quale molti repubblicani non intendono soprassedere.

Anche se le guerra contro l’Iran è iniziata alla fine di febbraio, Trump ha notificato formalmente al Congresso l’operazione il 2 marzo, facendo scattare il conteggio dei 60 giorni che cadono il primo maggio. Una volta superata la scadenza, le opzioni a disposizione del presidente per continuare la campagna senza l’autorizzazione del Congresso sono limitate. Trump ne avrebbe tre: chiedere al Congresso di continuare, iniziare a ridurre il coinvolgimento americano o concedersi un’estensione.

La norma infatti prevede un’estensione di 30 giorni se il presidente certifica per iscritto che c’è bisogno di più tempo per facilitare il ritiro sicuro delle forze americane. L’estensione comunque non gli garantirebbe l’autorità di continuare l’offensiva.

Il Congresso ha l’opzione in ogni momento di garantirgli esplicitamente il permesso di continuare la guerra approvando un’autorizzazione per l’uso della forza militare. Non è chiaro però se i repubblicani avrebbero o meno i numeri. Trump potrebbe poi decidere, come hanno fatto alcuni presidenti in passato, di ignorare le scadenze esponendo però il partito repubblicano a molti rischi politici.