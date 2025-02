Sbarca in Svizzera EVA, leader delle arene di gioco virtuale

EVA Esports Virtual Arenas, uno dei leader mondiali dei giochi in realtà virtuale, sbarca in Svizzera: una sala giochi di 500 metri quadrati aprirà a Martigny (VS) il 4 marzo.

2 minuti

(Keystone-ATS) La scelta dell’ubicazione nel Basso Vallese non è stata casuale, in quanto Martigny è un punto di riferimento turistico durante tutto l’anno e in particolare durante la stagione sciistica, ha spiegato in una conferenza stampa Pierre-Alain Ney, direttore dell’infrastruttura.

L’arena offre un’esperienza definita coinvolgente. I giocatori, dotati di cuffie per la realtà virtuale di ultima generazione e di armi connesse, si muovono liberamente in uno spazio privo di ostacoli. Dopo aver creato il proprio avatar, si sfidano in duelli cinque contro cinque della durata di circa dieci minuti. In totale, una sessione dura 40 minuti. Gli spettatori possono seguire le partite su schermi in dodici diverse ambientazioni.

Per i più appassionati sarà presto istituita una competizione più codificata, sotto forma di campionato. Secondo l’azienda riunendo fisicamente i partecipanti dei giochi si mira a incoraggiare l’interazione sociale e a combattere gli stili di vita sedentari.

Sul piano finanziario, “l’obiettivo è quello di raggiungere il pareggio dei conti entro due anni”, ha spiegato Ney. Il gruppo sta inoltre già pensando di aprire altre sedi in Svizzera. Con sede a Lilla (Alta Francia), EVA possiede 51 sale in diversi continenti, tra cui Stati Uniti, Europa (soprattutto Francia) e Medio Oriente.