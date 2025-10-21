Sarkozy entrato in carcere

Keystone-SDA

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è entrato in automobile nel carcere della Santé, passando tra una folla di sostenitori e amici - con i giornalisti - tenuta a distanza da uno schieramento di polizia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Con lui, uno degli avvocati che lo difende, Christophe Ingrain, che ha lasciato il suo cliente per uscire dal carcere in auto e rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti.

Nel carcere Sarkozy, 70 anni e primo ex presidente della Repubblica dell’Unione europea ad essere rinchiuso in cella, dovrà scontare la condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2007.

Sulla strada dalla sua abitazione al carcere parigino della Santé, Sarkozy ha postato un messaggio su X: “Questa mattina non mettono in carcere un ex presidente della Repubblica, ma un innocente”. Nello stesso messaggio, Sarkozy promette di continuare a “denunciare questo scandalo giudiziario, questo calvario che subisco da oltre 10 anni”.

“Stamattina – aggiunge – provo un dolore profondo per la Francia, umiliata dall’espressione di una vendetta che ha portato l’odio ad un livello senza precedenti. Non ho dubbi, la verità trionferà. Ma il prezzo da pagare sarà stato enorme”.