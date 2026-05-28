Sandoz all’offensiva contro dumping cinese sugli antibiotici
Il colosso dei farmaci sostitutivi Sandoz alza i toni contro le importazioni di penicillina, principio attivo dell’Amoxicillina, provenienti dalla Cina.
(Keystone-ATS) Il gruppo renano ha presentato alla Commissione europea un progetto di denuncia, menzionando evidenti sintomi di dumping, sovvenzioni statali e concentrazione delle capacità mondiali in un solo Paese.
“Nei fatti, fino al 90% delle sostanze attive antibiotiche a livello planetario sono ormai prodotte fuori dall’Europa, principalmente in Cina. Questa situazione costituisce una vulnerabilità strategica critica, con conseguenze dirette per la salute pubblica, la preparazione alle crisi e le capacità dell’Europa di difendere il proprio status in un mondo in rapida evoluzione”, sostiene il CEO Richard Saynor, citato in una nota odierna.
La multinazionale invita l’Europa a seguire l’esempio dell’India, che impone già prezzi minimi all’importazione per proteggere la propria produzione di antibiotici.