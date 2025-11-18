Sanchez annuncia aiuti militari a Kiev per 615 milioni
"Ho condiviso con il presidente Zelenzky che la Spagna mobiliterà durante il prossimo mese un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per un importo di 615 milioni di euro (circa 569 milioni di franchi).
(Keystone-ATS) Includerà l’invio di nuovo equipaggiamento difensivo, per un valore di circa 300 milioni di euro e come parte del nostro accordo bilaterale, che prevede un miliardo di euro impegnato anche quest’anno in materia di sicurezza”.
Lo ha annunciato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nella conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro odierno al Palazzo della Moncloa.