Sanchez, ‘serve coraggio per apprendere lezioni da guerra in Iraq’

Keystone-SDA

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha ribadito la necessità di rafforzare il diritto internazionale e il multilateralismo di fronte alle crisi globali, criticando l'operazione militare contro l'Iran, e ha invocato una maggiore unità nell'Ue.

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(Keystone-ATS) Lo ha affermato in un’intervista al podcast ‘The Rest is Politics’, condotto da Rory Stewart e Alastair Campbell, riferisce la Moncloa.

Sulla guerra in Iran, Sanchez ha sottolineato che “serve coraggio per imparare lezioni come quelle della guerra in Iraq nel 2003”, ribadendo il “no alla guerra” ed esortando ad agire “nel rispetto del diritto internazionale”.

Interrogato sulle critiche del presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato più volte di interrompere le relazioni commerciali con Madrid, Sanchez ha ricordato che queste sono gestite nel quadro dell’Ue e che “fu Trump ad avviare una guerra commerciale con i suoi alleati”. Madrid, ha aggiunto, vuole mantenere solide relazioni con Washington, ma ritiene “necessario rafforzare l’unità europea”.

Sul piano della sicurezza, il leader socialista ha difeso il livello di spesa militare della Spagna – pari al 2,1% del Pil – ricordando che “negli ultimi 8 anni il bilancio della difesa è triplicato” e che oltre 3.000 militari partecipano a missioni della Nato. Su quello politico, ha segnalato che l’ascesa dell’estrema destra “sta erodendo le regole internazionali”, promuovendo una visione nazionalista che indebolisce la Ue, il cui dovere “oggi più che mai, è essere una potenza per la cooperazione, il rafforzamento del multilateralismo e dell’ordine internazionale”,

Infine ha definito la Brexit “una grave perdita” per entrambe le parti, esprimendo l’auspicio che Londra torni nell’Ue: “Con tutto il rispetto, la mia speranza è tornare ad avere il Regno Unito nell’Unione Europea”, ha concluso.