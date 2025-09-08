Sanchez, ‘nove misure per fermare il genocidio a Gaza’

Keystone-SDA

"Il governo Spagna ha deciso di avviare a scadenza immediata nove azioni per fermare il genocidio a Gaza, per perseguire gli autori e per sostenere la popolazione palestinese". Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez, in una dichiarazione alla Moncloa.

(Keystone-ATS) Le misure annunciate dal premier Pedro Sanchez in un videomessaggio alla nazione dal palazzo della Moncloa per frenare il ‘massacro’ cono contenute in un decreto urgente che sarà approvato domani dal Consiglio dei ministri ed entreranno in vigore in maniera “immediata”. Prevedono il consolidamento giuridico dell’embargo di armi a Israele, già in vigore dall’ottobre 2023; il divieto di ingresso in Spagna “di tutte le persone che partecipano in maniera diretta al genocidio, alla violazione dei diritti umani e ai crimini di guerra sulla Striscia di Gaza”; e più aiuti umanitari, ha segnalato il premier.

Oltre al divieto legale permanente di vendere o comprare armi, munizioni ed equipaggiamento militare da Israele, il decreto prevede quello di transito nei porti spagnoli a tutte le navi che trasportano combustibili destinati alle forze armate israeliane. E il divieto di entrata nello spazio aereo spagnolo a tutti gli aerei di Stato che trasportano materiale di difesa destinato a Israele.

Le altre misure includono il divieto di importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali israeliane a Gaza e in Cisgiordania, per frenare le occupazioni e lo spostamento forzato della popolazione civile palestinese e “mantenere viva la soluzione dei due Stati”. E l’aumento della collaborazione con l’Autorità palestinese, aumentando il numero di militari nella missione della Ue di assistenza alla frontiera di Rafah, e nuovi progetti di collaborazione in agricoltura, sicurezza alimentare e assistenza medica.

Previsto, inoltre, l’incremento di 10 milioni del contributo spagnolo all’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), assieme a quello di aiuti umanitari per Gaza fino a 150 milioni di euro nel 2026.

Sanchez ha iniziato il suo discorso riconoscendo le “innumerevoli e ingiuste persecuzioni” sofferte dal popolo ebraico lungo la storia, “inclusa la più atroce che fu l’Olocausto”.

Ha ricordato che il governo spagnolo ha condannato “dal primo giorno gli attacchi terroristi e i sequestri” degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, Madrid “sosterrà sempre il diritto di Israele a esistere, a garantire la sua sicurezza e a prosperare”, ma “con la stessa convinzione” distingue fra “proteggere il tuo paese e la sua società” e “bombardare ospedali e uccidere per fame bambini”, ha evidenziato il presidente del governo spagnolo.

“Quella che il primo ministro israeliano ha annunciato nell’ottobre 2023 come un’operazione militare contro gli atroci attentati terroristici di Hamas ha finito col diventare una nuova ondata di occupazioni illegali e in un attacco ingiustificabile contro la popolazione civile palestinese. Un attacco che la relatrice speciale delle Nazioni Unite e la maggioranza di esperti definiscono già come un genocidio”, ha anche detto Pedro Sanchez. Che ha ricordato i “63’000 morti, 159’000 feriti, 250’000 persone a rischio di denutrizione acuta e 2 milioni di sfollati forzati. “Questo non è difendersi, è sterminare un popolo indifeso, violare le leggi del diritto umanitario”, ha concluso.

Le misure sono state negoziate nel fine settimana con gli alleati della sinistra Sumar nella coalizione di governo minoritaria con il Psoe. Giovedì scorso la vicepremier con delega al Lavoro e fondatrice di Sumar, Yoland Diaz, aveva proposto una serie di iniziative per frenare il “genocidio” a Gaza, fra cui dichiarare persona ‘non grata’ in Spagna il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’approvazione immediata di un embargo alle armi dirette o provenienti da Israele.

Reazione di Israele

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, su X scrive: “Non è più possibile evitare l’adozione di sanzioni personali contro membri del governo spagnolo che hanno oltrepassato ogni linea rossa”.

“La vicepresidente del governo spagnolo e ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, non potrà entrare in Israele e non avrà contatti con lo Stato di Israele. Così come Sira Rego, ministra della Gioventù, anch’essa del partito Sumar. Israele informerà inoltre i suoi alleati della condotta ostile del governo spagnolo e del carattere antisemita e violento delle dichiarazioni dei suoi ministri”.

È “fondamentale che gli amici di Israele nel mondo possano riconoscere la pericolosità dell’attuale governo spagnolo”, ha aggiunto.

“Il governo spagnolo porta avanti una linea ostile e anti-israeliana, con una retorica carica di odio. Il tentativo dell’amministrazione Sanchez, segnata da gravi scandali e corruzione, di distogliere l’attenzione tramite un attacco costante e antisemita a Israele è palese. L’attivismo ossessivo dell’attuale governo spagnolo contro Israele spicca sullo sfondo dei suoi rapporti con regimi oscuri e autoritari, dal governo degli ayatollah in Iran fino a quello di Maduro in Venezuela”.