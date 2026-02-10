San Valentino, un esperimento di dating spopola a Stanford

Cupido a Stanford vola sulle ali di un algoritmo: un esperimento nell'università californiana per far incontrare 5'000 single ha monopolizzato il campus nel cuore della Silicon Valley.

(Keystone-ATS) Creato dal dottorando Henry Weng, Date Drop chiede agli studenti di rispondere a 66 domande su valori, stili di vita e opinioni politiche. Le risposte vengono elaborate da un algoritmo che abbina settimanalmente le persone compatibili. I match arrivano nelle caselle degli interessati ogni martedì sera, riporta il Wall Street Journal in un servizio che sembra pensato apposta per San Valentino.

Più di 5’000 studenti di Stanford hanno utilizzato Date Drop, in un’università che conta circa 7’500 iscritti ai corsi undergraduate, e il servizio, che ha cominciato a diffondersi in altri 10 atenei, tra cui Columbia, Princeton e Mit, ha raccolto 2,1 milioni di dollari in finanziamenti da venture capital.

La crescita riflette una realtà diffusa tra molti universitari, intimiditi dal corteggiamento dal vivo e sopraffatti dal continuo “scrolling” sulle app di dating come Match.com o Tinder. Studenti con spirito imprenditoriale come Weng hanno intercettato la domanda di strumenti alternativi.

Weng ha programmato Date Drop in tre settimane. La piattaforma di incontri è uscita a settembre monopolizzando le conversazioni nel dormitorio. “Parlano continuamente di chi vorrebbero come abbinamento, con chi sono stati abbinati e con chi sono stati abbinati i loro amici”, ha raccontato al quotidiano finanziario Ben Rosenfeld, iscritto all’ultimo anno e che lavora in uno dei dormitori come rappresentante degli studenti.

Alcuni studenti sono convinti che , Date Drop sia una soluzione molto “da Stanford” a un problema molto “da Stanford”: “Molti di noi danno così tanta importanza al successo in altri ambiti, a scapito dell’interazione sociale, che questa finisce naturalmente in secondo piano. facciamo fatica anche solo ad avviare una conversazione in generale, figuriamoci un rapporto sentimentale”, ha spiegato la studentessa del secondo anno Alena Zhang.

Stanford ha tenuto a battesimo un’altra app di dating: The Marriage Pact, un progetto creato nel 2017 e adottato in oltre 100 università il cui ideatore, Liam McGregor, afferma di aver prodotto più di 350’000 abbinamenti e decine di matrimoni. Il team di The Marriage Pact avrebbe trovato le domande e il marketing di Date Drop un po’ troppo simili alle sue e a novembre ha inviato a Wang una lettera di diffida.