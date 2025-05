San Gottardo aperto tutto l’anno? Troppo caro

Keystone-SDA

I costi per l'apertura in sicurezza del passo del San Gottardo tutto l'anno, circa 300 milioni di franchi, superano chiaramente i benefici.

2 minuti

(Keystone-ATS) È la lapidaria risposta del Consiglio federale a una mozione del consigliere nazionale Benjamin Giezendanner (UDC/AG), sottoscritta da 57 deputati.

La chiusura del passo da ottobre a primavera si deve alle grandi quantità di neve e al pericolo latente di valanghe su gran parte del tracciato. La sicurezza non è insomma garantita, scrive il governo nella sua risposta.

Per garantire la transitabilità tutto l’anno sarebbe necessario realizzare diversi tunnel e semigallerie paramassi e paravalanghe che, secondo stime approssimative dell’Ufficio federale delle strade, richiederebbero investimenti pari ad almeno 300 milioni di franchi.

Oltre ai costi, l’esecutivo fa presente che l’intensità del traffico nella galleria stradale del San Gottardo in inverno non è particolarmente elevata e in confronto al periodo di alta stagione turistica compreso tra la primavera e l’autunno raramente si formano code.

Inoltre, sostiene l’esecutivo, la Confederazione investe attualmente circa due miliardi nella realizzazione di una seconda canna alla galleria autostradale. Una volta ultimata questa opera e completato il risanamento del traforo esistente, la fruibilità del valico potrà essere garantita con maggiore affidabilità e le ripercussioni di veicoli in panne, incidenti o lavori di manutenzione imprevisti saranno minori.