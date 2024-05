San Gottardo: riaperto passo dopo chiusura invernale

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Come previsto, da oggi il passo del San Gottardo è di nuovo percorribile dopo la fine della chiusura invernale. Riaperture parziali anche per Susten e Furka. Il Grimsel dovrebbe invece aprire a metà giugno.

Il Susten è stato riaperto questa mattina fino al Sustenbrüggli (UR), si legge sul sito della Comunità d’interesse per i passi alpini (Interessengemeinschaft Alpenpässe). Da metà giugno l’apertura diventerà completa. Il San Gottardo è stato reso accessibile al traffico alle 11:00.

Per le 18:00 sarebbe poi stata prevista la riapertura del Furka fino a Tiefenbach (UR), ma al momento ci si dovrà accontentare di tre finestre orarie. Il passo sarà percorribile da Realp fino all’Hotel Tiefenbach dalle 09:00 alle 10:00, dalle 13:00 alle 14:00 e alle 18:00 alle 07:00. Nel fine settimana non ci saranno invece limitazioni. L’apertura totale è prevista per metà giugno.