San Gottardo: chi va a sud e chi torna a nord, code ai due portali

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Ancora un fine settimana di traffico molto intenso sull’asse autostradale del San Gottardo, con code ad entrambi i portali dell’omonima galleria, nonché alla dogana di Chiasso.

Stando alle informazioni del Touring Club Svizzero (TCS) verso sud oggi alle 08.30 il serpentone di veicoli fermi a Göschenen (UR) raggiungeva i 13 chilometri, con tempi di attesa valutati a 2h10. In direzione nord ad Airolo la colonna era invece di 2 chilometri, con ritardi fino a 20 minuti.

Sempre sull’autostrada A2 il traffico risulta essere bloccato anche fra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso-Brogeda: l’ingorgo è di 5 chilometri e gli automobilisti devono pazientare fino a 40 minuti.

Come noto l’Ufficio federale delle strade (USTRA) invita peraltro a rimanere in autostrada anche in caso di intasamenti. “Code e rallentamenti sulle arterie principali spesso favoriscono un riversamento indesiderato del traffico verso le località adiacenti, causando disagi ai residenti e portando al collasso i trasporti regionali, con maggiori rischi di incidenti e difficoltà per gli spostamenti privati e professionali, la circolazione dei mezzi pubblici e la mobilità ciclopedonale sulle reti cantonali e comunali”, si leggeva in un comunicato diffuso tempo fa. ” Per questo motivo è importante proseguire il viaggio in autostrada anche in situazioni di ingorgo, se non altro per una questione di riguardo nei confronti della popolazione locale”, affermano i funzionari bernesi.