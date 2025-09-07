San Bernardino: chiusa la galleria per ragioni di sicurezza

Keystone-SDA

La galleria del San Bernardino è stata chiusa oggi pomeriggio a causa di fumo sprigionato da un'auto sulla vicina strada del passo.

(Keystone-ATS) La misura è stata presa per ragioni di sicurezza, ha precisato una portavoce dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) all’agenzia Keystone-ATS.

L’incidente ha richiesto l’intervento della squadra di soccorso del tunnel. Finché questa non è sul posto, la galleria non può essere aperta. Si sono pertanto formati ingorghi sull’A13 davanti ai due portali. Anche sul passo il traffico ha subito rallentamenti, ha indicato il sito del Touring Club Svizzero (TCS).