Salvati da sfalcio 6’500 caprioli grazie a droni, anno record

Keystone-SDA

Grazie allo sforzo di numerosissimi volontari - muniti di droni equipaggiati con termocamere - in tutta la Svizzera è stato possibile sottrarre migliaia di cuccioli di caprioli dalle lame delle falciatrici.

2 minuti

(Keystone-ATS) Con un totale di 6’451 animali salvati, quest’anno è stato messo a segno un nuovo record. Stando ai dati diffusi dall’associazione Salvataggio caprioletto, sono stati in tutto 722 le squadre che nel 2025 hanno dato il loro contributo per soccorrere i piccoli ungulati dall’erba alta dei campi agricoli, luoghi considerati un riparo sicuro per questi mammiferi.

I droni hanno sorvolato una superficie complessiva di 62’693 ettari – equivalenti a circa 620 chilometri quadrati – 20’304 ettari in più rispetto al 2024, anno in cui erano stati portati in salvo 5’159 caprioli. Il clima particolarmente mite e soleggiato che ha caratterizzato la primavera ha reso più efficiente il sorvolo dei droni. Allo stesso tempo, la stagione più calda ha invitato le madri a sfruttare maggiormente i campi per dare al mondo i loro cuccioli. Negli anni piovosi, infatti, tendono ad evitare prati umidi e a lasciare i piccoli nel bosco.

Nel periodo che va dalla tarda primavera all’inizio dell’estate le femmine di capriolo partoriscono normalmente uno o due piccoli dal caratteristico mantello bruno fittamente maculato. Molto spesso le femmine lasciano il cucciolo nascosto nell’erba alta, mentre vagano nei paraggi in cerca di cibo. L’istinto di rimanere accucciati protegge i piccoli artiodattili dai predatori, ma costituisce un pericolo mortale di fronte alla falciatrici.

Secondo i dati ufficiali, ogni anno circa 1’500 cuccioli rimangono uccisi durante le sfalcio dei campi da parte dei contadini. L’associazione stima però che il numero reale sia più alto. Salvataggio caprioletto opera in collaborazione con agricoltori e cacciatori.