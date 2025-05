Salute in Svizzera: notevoli differenze fra uomini e donne

Keystone-SDA

In ambito di salute si riscontrano marcate differenze fra uomini e donne in Svizzera. A renderlo noto è l'Ufficio federale di statistica (UST), tramite un'indagine sul tema che fa riferimento a dati del 2022.

(Keystone-ATS) Come esempi per sottolineare le peculiarità dei due generi, l’UST utilizza le malattie croniche: le donne hanno dichiarato più spesso degli uomini di convivere con almeno una di queste malattie (il 55%, contro il 44%). Al contrario, gli uomini sono spesso più in sovrappeso o obesi (52% contro 34%) e fumano più frequentemente (il 27% contro il 21%).

Pur essendo meno spesso in sovrappeso, il genere femminile è generalmente più insoddisfatto della propria linea rispetto a quello maschile (28% contro 23%), una tendenza che si accentua fra le persone effettivamente in sovrappeso (52% di insoddisfatte contro il 29% di insoddisfatti).

Secondo l’UST, questo ultimo punto è da ricondurre a stereotipi presenti nella società: il corpo femminile ideale è infatti considerato snello, associato a standard di bellezza e salute, mentre per gli uomini è solitamente apprezzato quando più scolpito, con una connotazione positiva di forza.

Negli ultimi trent’anni, il divario tra la quota di fumatori e quella di fumatrici è tendenzialmente diminuito, dimezzandosi dai 13 punti percentuali del 1992 ai 6 del 2022.

Speranza di vita e problemi mentali

Nel 2022 la speranza di vita alla nascita delle donne era, come di consueto, superiore a quella degli uomini, per la precisione di 3,8 anni (85,4 e 81,6 anni). Questa differenza viene però relativizzata se si utilizza il dato della speranza di vita in buona salute, che fa scendere il divario a 0,4 anni (71,2 anni e 70,8 anni). In pratica, questo vuol dire che gli anni di vita in più delle donne sono vissuti con alcuni problemi di salute.

Più donne (12%) che uomini (8%) hanno dichiarato di aver avuto sintomi di depressione da moderati a severi con una differenza due volte maggiore tra i giovani dai 15 ai 24 anni (il 26% per le donne contro il 13% per gli uomini). Un numero significativamente maggiore di giovani donne dai 15 ai 24 anni ha dichiarato di aver ricevuto un trattamento per problemi di salute psichica negli ultimi 12 mesi (14% contro 4%).

L’UST in questo caso spiega la differenza da un lato con una questione biologica, con un influenza degli ormoni sessuali che si attivano durante la pubertà. Nel corso del resto della vita, le donne sono poi anche più colpite dal sessismo e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro o nei luoghi pubblici, o dal coinvolgimento nei lavori domestici non retribuiti, spesso invisibili e che vanno ad aggiungersi al lavoro retribuito.

Infine, le persone che si identificano come appartenenti a categorie di genere e/o di orientamento sessuale diverse dalle principali hanno una salute psichica più fragile.