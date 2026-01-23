Salgono a 71 i morti nel rogo di un centro commerciale in Pakistan

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime dell'incendio che ha devastato il centro commerciale Gul Plaza a Karachi, capitale della provincia pakistana del Sindh, è salito a 71. Lo riferiscono le autorità, con i soccorritori hanno recuperato altri resti umani dalle macerie.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il medico legale della polizia ha confermato il bilancio aggiornato, affermando che sono state identificate 16 vittime, di cui nove tramite test del Dna.

L’incendio è divampato nella tarda serata del 17 gennaio nel centro commerciale di quattro piani e ci sono voluti quasi due giorni per domarlo, con gran parte dell’edificio che è crollato.

Le autorità hanno dichiarato che 77 persone sono state segnalate come disperse, avvertendo che il bilancio definitivo delle vittime sarà confermato solo una volta completata l’identificazione di tutti i resti.

Il vice commissario di Karachi Sud ha dichiarato che le operazioni di ricerca sono nella fase finale e dovrebbero concludersi nel corso della giornata odierna. Le squadre di soccorso non sono ancora riuscite ad accedere al 10-15% della struttura, comprese alcune parti del piano terra dove si ritiene abbia avuto origine l’incendio.

Le famiglie hanno criticato la lentezza delle operazioni di recupero e più di 50 di loro hanno fornito campioni nella speranza di ritrovare i propri parenti dispersi. Il governo provinciale ha annunciato che darà 10 milioni di rupie (circa 28’000 franchi) a ciascuna famiglia delle vittime. Anche tutti i 1200 negozianti saranno risarciti.