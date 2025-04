Sale a 28 il numero dei morti nell’esplosione a porto Iran

Keystone-SDA

La Mezzaluna Rossa iraniana ha annunciato che il numero delle vittime dell'esplosione di ieri al porto Shahid Rajaee di Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 28. Secondo alcuni media i feriti della deflagrazione sarebbero almeno 1000.

(Keystone-ATS) Il capo della Mezzaluna, Pirhossein Kolivand, citato da un sito governativo, ha dichiarato che alcuni dei feriti sono stati trasferiti a Teheran per ricevere cure mediche.

Un deputato, in ispezione nell’area, ha riferito che l’esplosione ha causato altre piccole esplosioni in container vicini e che circa 10’000 container, stoccati nell’area del molo del porto, sono esplosi di conseguenza.

Intanto il portavoce del Ministero della Difesa iraniano, Reza Talaeinik, citato dalla TV di Stato, ha dichiarato che “non c’erano carichi di carburante militare o a uso militare nel sito del porto Shahid Rajaee, dove ieri si è verificata la grande esplosione”.

Il ministro iraniano degli Interni, Eskandar Momeni, ha da parte sua affermato che circa l’80% dell’incendio è stato domato e che le operazioni di bonifica dovrebbero concludersi nelle prossime ore. Anche la portavoce del governo, Fatemeh Mohajerani, citata dall’agenzia di stampa ufficiale Irna, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo.

Nel frattempo, diversi Paesi, tra cui Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Venezuela, Giappone, India e Pakistan, hanno finora espresso le loro condoglianze alle autorità iraniane per l’accaduto.

Domani lutto nazionale, presidente sul posto

Il governo iraniano ha dichiarato per domani un giorno di lutto nazionale in tutto il Paese per commemorare le decine di morti e le centinaia di feriti causati dall’esplosione. Il governatore generale della provincia di Hormozgan aveva già annunciato tre giorni di lutto per l’incidente.

Intanto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è arrivato a Bandar Abbas per ispezionare il sito di Shahid Rajaee.