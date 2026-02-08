Sabato un “concerto per le stelle” per ricordare Crans-Montana

Un concerto in omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno si terrà sabato 14 febbraio al Centro congressi "Le Régent" di Crans-Montana (VS).

(Keystone-ATS) All’evento commemorativo si esibiranno, tra gli altri, la Sedunum String Orchestra di Sion e la soprano vallesana Franziska Heinzen.

Pensato come un momento di raccoglimento e condivisione, il “Concert pour les étoiles” (“Concerto per le stelle”), organizzato da Crans-Montana Classics in collaborazione con Swiss Made Culture e la Fondazione Opale di Lens (VS), intende ricordare le vittime e mostrare la solidarietà collettiva, nel rispetto e nella dignità, scrivono i promotori.

Dato il forte interesse suscitato tra la popolazione, l’evento è stato trasferito in una sede più capiente rispetto a quella inizialmente prevista. Il Centro congressi potrà infatti accogliere fino a 570 persone, previa iscrizione gratuita, ha spiegato all’agenzia Keystone-ATS Isabelle Bagnoud Loretan, direttrice di Crans-Montana Classics.

Il concerto diretto da Sébastien Bagnoud vedrà sul palco, oltre ai sedici musicisti dell’ensemble d’archi di Sion e Franziska Heinzen, i violoncellisti Jing Zhao e Michael Guttman nonché il pianista Loris Mittaz.