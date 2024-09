Ryan Routh accusato di crimini federali legati alle armi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’uomo sospettato di voler uccidere Donald Trump è stato accusato di crimini federali legati alle armi da fuoco, e in particolare il possesso di un’arma nonostante fosse un condannato e il possesso di un’arma con numero di serie parzialmente cancellato.

Lo riporta l’Associated Press, sottolineando che Ryan Routh rischia 15 anni di prigione per la prima accusa e altri cinque per la seconda. Una seconda udienza è fissata per il 23 settembre.

Nel corso dell’udienza in tribunale, l’uomo sospettato di voler uccidere Donald Trump ha fornito alcune informazioni di base, ha riferito l’Associated Press.

Ryan Routh ha detto di guadagnare circa 3000 dollari al mese (poco più di 2500 franchi) e di non avere risparmi, e di possedere solo due camion del valore di circa 1000 dollari. Routh ha riferito di avere un figlio di 25 anni, che in alcuni casi lo sostiene.