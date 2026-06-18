Rutte, la NATO 3.0 è una trasformazione senza precedenti

Keystone-SDA

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"Questa alleanza sta attraversando una trasformazione epocale, probabilmente la più grande della sua storia, per costruire la NATO 3.0, e ovviamente questo significa anche che ci saranno delle difficoltà", ha affermato il segretario generale della NATO Mark Rutte.

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(Keystone-ATS) “È un percorso accidentato. Ci saranno dibattiti, discussioni, ed è un bene”, ha avvertito nella conferenza stampa al termine della riunione dei ministri della difesa dell’Alleanza atlantica a Bruxelles.

“Oltre 90 miliardi di spesa extra per la difesa nel 2025” da parte dei paesi europei e del Canada rispetto all’anno prima “sono una cifra storica” ma “bisogna chiedersi se non sia possibile spendere di più”, ha aggiunto Rutte notando che gli USA “per anni hanno speso molto di più di Europa e Canada assieme”.

“Abbiamo ascoltato l’annuncio degli Stati Uniti di rivedere il dispiegamento delle forze in Europa nell’attuale contesto di sicurezza dinamico. Credo sia prudente garantire che le forze della NATO siano schierate in modo ottimale per scoraggiare i conflitti e, se necessario, per difendersi da qualsiasi minaccia. C’è stato anche un ampio consenso tra gli alleati sulla necessità di intensificare gli sforzi, mentre gli Stati Uniti adeguano i loro impegni al modello delle forze della NATO”, ha proseguito l’olandese parlando ai giornalisti.

Stamattina, aprendo la riunione ministeriale assieme al segretario alla guerra americano Pete Hegseth, Rutte aveva affermato che “stiamo costruendo un’Europa più forte e una NATO più forte. Ciò significa che gli alleati devono dimostrare progressi concreti e un percorso credibile verso l’investimento del 5% del PIL nella difesa, trasformando tale aumento di spesa in forze e capacità operative”.

I 90 miliardi di dollari in più da parte degli alleati europei e del Canada rappresentano “un incremento di quasi il 20% in un solo anno, e prevediamo già ulteriori aumenti per il 2026, volti ad accelerare la produzione e l’innovazione nel settore della difesa in Europa e Nord America. È fondamentale dare ulteriore impulso alla cooperazione transatlantica in materia di difesa. Non c’è altra via”, aveva rimarcato.

Mentre Hegseth aveva annunciato “un riesame da parte del Dipartimento della guerra della durata di sei mesi che esaminerà la presenza e le basi militari americane in Europa; sei mesi, ma la durata potrebbe essere anche inferiore. Chiamiamolo riesame NATO 3.0”.

“Questo riesame sarà condotto con il contributo delle Forze armate statunitensi e del Comando europeo. Prevederà delle consultazioni con il Congresso degli Stati Uniti e con i nostri alleati, ma sia chiaro: sarà un vero e proprio riesame che alcuni paesi non supereranno, mentre altri lo faranno brillantemente”, aveva avvertito Hegseth.

La NATO 3.0 avrà “un approccio innovativo”, “i nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno. Sarà una strada a doppio senso. Gli USA non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati. Metteremo in condizione gli alleati di fare la loro parte. Terremo d’occhio gli alleati che non lo fanno e che dicono di no, o forse, o aspettano”, ha spiegato il segretario alla guerra americano durante la riunione ministeriale.

“In definitiva, la revisione ha lo scopo di migliorare la postura e le basi delle forze statunitensi e di rafforzare la NATO 3.0. È concepita per essere costruttiva, come lo siamo sempre stati. Non ci sono sorprese strategiche. Non ce ne sono mai state”, ha sottolineato Hegseth.

“Sono stato chiaro con tutti voi fin dal mio primo intervento a quest’assemblea nel febbraio del 2025. Il presidente Trump ha sempre fatto la stessa cosa. La nostra direzione è ed è sempre stata chiara. Questa è la cosa giusta da fare per il popolo americano. È la cosa giusta da fare per questa alleanza. L’Europa può e deve assumersi la responsabilità primaria della propria difesa convenzionale, come promesso al vertice dell’Aia, e in tal modo salvaguardare la difesa europea per le generazioni a venire. Sappiamo che i nostri alleati possono farlo, ed è giunto il momento”, ha concluso il capo del Pentagono.