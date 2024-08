Russia sposta truppe da Ucraina nel Kursk, Wsj

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Mosca sta ritirando una parte delle sue truppe dall’Ucraina per rispondere all’offensiva di Kiev in territorio russo: lo riporta il quotidiano statunitense The Wall Street Journal (Wsj), che cita funzionari americani.

Si tratta del primo segnale che l’incursione ucraina nella regione di Kursk sta costringendo la Russia a rivedere la sua forza d’invasione, commenta il giornale pubblicato a New York.

Gli Stati Uniti, hanno aggiunto i funzionari, stanno ancora cercando di determinare il significato della mossa della Russia e non hanno detto quante truppe gli Stati Uniti ritengono che l’esercito russo stia spostando.

Tuttavia, la nuova valutazione di Washington rafforza le affermazioni dei funzionari ucraini, secondo i quali l’invasione a sorpresa della regione russa di confine – avvenuta la settimana scorsa – ha allontanato parte delle forze russe dall’Ucraina, dove il vantaggio di Mosca in termini di uomini ed equipaggiamenti sta permettendo loro di avanzare in diversi punti.

Lituania: truppe russe da Kaliningrad a Kursk

Secondo quanto dichiarato in precedenza dal ministro della difesa lituano Laurynas Kasciunas – e riportato nella notte da media locali – durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha inviato le sue truppe dalla regione enclave di Kaliningrad all’oblast russa di Kursk.

Kasciunas ha detto che i combattimenti in corso nel Kursk occupato dalle forze di Kiev stanno costringendo Mosca a ritirare i suoi soldati da Kaliningrad, descrivendola come una forma di smilitarizzazione provocata “dal coraggio dell’esercito ucraino”. Il ministro lituano ha aggiunto che l’operazione di Kiev nella regione russa ha “risollevato il morale del popolo e delle forze armate” di Vilnius.

Da Bielorussia aiuti militari a russi nel Kursk

Intanto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato il trasferimento di equipaggiamento militare alle forze armate di Mosca per rinforzi nella regione russa di Kursk e in altri settori della linea del fronte con l’Ucraina, riferisce il media locale Belnovosti.

La consegna sarebbe legata a “una richiesta urgente da parte russa” a causa delle perdite e della mancanza di equipaggiamento nell’oblast di Kursk e in altre aree, riferisce Belnovosti citando una fonte anonima del Ministero della difesa bielorusso.