Russia rilancia governance ONU in Ucraina per finire la guerra

L'idea di introdurre un sistema di buon governo esterno in Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite dopo il completamento di quella che il Cremlino definisce un'"operazione militare speciale" è una delle possibili opzioni per la risoluzione del conflitto.

(Keystone-ATS) La Russia è pronta a discuterne con altri paesi, ha indicato il viceministro degli esteri russo Mikhail Galuzin in un’intervista all’agenzia di stampa uficiale Tass. “L’idea non è nuova”, ha detto. “Nel marzo 2025, il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che, nel caso dell’Ucraina, l’istituzione di un’amministrazione esterna sotto l’egida delle Nazioni Unite è una delle possibili opzioni”.

“Simili precedenti si sono verificati nell’ambito delle attività di mantenimento della pace dell’organizzazione mondiale. In generale, la Russia è pronta a discutere con gli Stati Uniti, i paesi europei e altri la possibilità di introdurre una governance esterna temporanea a Kiev”, ha aggiunto il viceministro degli esteri.

Galuzin deplora rigidità dell’UE

A causa della sua rigidità ideologica e del rifiuto di avviare un dialogo diretto con la Russia, l’Europa si è di fatto privata di un posto al tavolo dei negoziati sulla risoluzione della guerra in Ucraina, ha anche affermato Galuzin.

Ha osservato che, a causa della loro “rigidità ideologica e della loro totale incompetenza”, coloro che attualmente sono responsabili della definizione delle linee guida di politica estera dell'”Europa unita” hanno commesso un errore di calcolo strategico. “Rifiutando il dialogo diretto con il nostro paese, Bruxelles si è sostanzialmente privata di un posto al tavolo dei negoziati”, ha sottolineato.

Occidente ha orchestrato un colpo di Stato

Ancora più radicali le dichiarazioni del portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un’intervista pure con Tass: il sanguinoso colpo di Stato in Ucraina è stato orchestrato dall’Occidente, ed è importante non dimenticarlo, ha affermato.

“Dopo il 2014, tutto è cambiato. Gli eventi in Europa, nell’Europa orientale, in Ucraina. L’organizzazione di un violento e sanguinoso colpo di Stato in Ucraina da parte dei paesi occidentali con la partecipazione diretta di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania: tutti hanno preso parte all’organizzazione di questo colpo di Stato e dobbiamo ricordarlo”, ha sottolineato.

Galuzin: posizioni russe irrigidite

Mosca ha inasprito la sua posizione negoziale dopo l’attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, e questa posizione è stata comunicata ai partecipanti ai colloqui di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), ha precisato Galuzin, sempre nell’intervista con Tass.

“Per quanto riguarda i cambiamenti nella posizione negoziale, posso solo confermare che esistono. Preferirei non rendere pubblici i dettagli. Farò solo notare che la nostra posizione più dura è stata comunicata ai partecipanti alla riunione del 4-5 febbraio ad Abu Dhabi del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza nel formato Russia-USA-Ucraina”, ha osservato il viceministro.

Kiev: dimezzate scorte della difesa aerea russa

Intanto il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), stando a quanto riferisce il media on line ucraino in lingua inglese Kyiv Independent, ha annunciato che l’unità Alpha dello stesso Sbu ha distrutto metà delle scorte russe del sistema di difesa aerea Pantsir.

“Il Pantsir è uno dei sistemi di difesa aerea moderni e fondamentali della Russia. Il costo di un singolo sistema varia dai 15 ai 20 milioni di dollari (dagli 11,5 ai 15,4 milioni di franchi al cambio attuale). Questi sistemi missilistici antiaerei sono i più efficaci nel contrastare i droni ucraini a lungo raggio”, si legge in una nota. La “distruzione sistemica” del sistema di difesa aerea ha lo “scopo strategico” di rendere la Russia vulnerabile ad attacchi a lungo raggio mentre Mosca continua a condurre la sua guerra, ha indicato l’Sbu. Un arsenale ridotto consente alle forze armate di colpire efficacemente “basi militari, magazzini, aeroporti e altre strutture occupate” russe.

Attacco ucraino alla regione russa di Krasnodar

Intanto, il territorio di Krasnodar della Federazione russa ha annunciato di aver subito un “attacco massiccio” alla regione, che avrebbe danneggiato un serbatoio di prodotti petroliferi, un magazzino e dei terminal, nonché altre strutture. Lo scrive il giornale in linea ucraino Ukrainska Pravda, citando il quartier generale operativo del territorio di Krasnodar della Federazione russa e il governatore del territorio di Krasnodar Veniamin Kondratyev.

“Nel villaggio di Volna, distretto di Temryuk, un serbatoio di prodotti petroliferi ha preso fuoco a causa dei detriti caduti da un drone”. Le autorità russe non hanno specificato l’entità dell’incendio e dei danni, ma hanno osservato che, secondo i dati preliminari, “non ci sono vittime”.

Il quartier generale operativo russo ha inoltre riferito che “67 persone e 20 mezzi, tra cui dipendenti del ministero russo per le emergenze del territorio di Krasnodar, sono stati coinvolti nello spegnimento dell’incendio”.

Drone su abitazione a Zaporizhzhi

Dal canto loro, i russi hanno attaccato un edificio residenziale privato a Zaporizhzhia con un drone Shaheed. L’attacco ha causato un incendio e tre persone sono rimaste ferite, scrive sulla piattaforma di messaggistica Telegram l’amministrazione militare della regione, ripresa dall’agenzia di stampa ucraina RBC Ukraine. “Tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 75 anni e due donne di 73 e 55 anni. Stanno ricevendo tutta l’assistenza medica necessaria”, si legge nel rapporto.

Il territorio di Krasnodar e la Crimea sono sotto attacco da parte di droni sconosciuti già da ieri sera, sempre secondo RBC Ukraine, e i residenti di Sochi e Adler hanno sentito potenti esplosioni nel cielo, e il porto potrebbe essere stato colpito.