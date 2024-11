Russia interrompe le forniture di gas all’Austria

Keystone-SDA

La Russia smetterà di fornire gas all'Austria a partire da domani.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi Österreichische Mineralölverwaltung (Omv, il più grande produttore e raffinatore di petrolio austriaco, attivo anche nel settore del gas) in seguito ad una disputa con il colosso russo Gazprom, attivo nel settore energetico-minerario ed in special modo nell’estrazione e vendita di gas naturale.

“Siamo stati informati da Gazprom che le consegne saranno interrotte domani”, ha precisato un portavoce dell’Omv.

“La Russia usa ancora una volta l’energia come arma”, ha affermato sulla rete sociale X la ministra austriaca dell’ambiente e dell’energia, Leonore Gewessler. “L’Austria si prepara da tempo a questa situazione”, ha aggiunto la ministra, precisando che l’approvvigionamento energetico è comunque “assicurato”, con i serbatoi di stoccaggio “pieni” e la capacità offerta dai gasdotti provenienti dall’Italia e dalla Germania.

Prima azienda occidentale a firmare un contratto di fornitura con l’Unione Sovietica nel 1968, l’Omv ha moltiplicato le sue fonti di approvvigionamento dall’inizio del conflitto in Ucraina.

La decisione di Gazprom è stata presa in reazione all’annuncio fatto mercoledì scorso dalla stessa Omv che ha richiesto – in base ad una sentenza arbitrale – 230 milioni di euro (216 milioni di franchi al cambio attuale) a titolo di risarcimento per passati problemi di approvvigionamento.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Mosca, Omv è stata interessata nel 2022 da una forte riduzione delle consegne di gas russo dalla Germania, attraverso il gasdotto Nord Stream, fino alla totale cessazione delle stesse.

La società, di proprietà per quasi un terzo dello stato austriaco, ha dichiarato di “aspettarsi un peggioramento dei suoi rapporti contrattuali” con Gazprom, “inclusa una potenziale interruzione della fornitura di gas”.

“Il volume di gas potenzialmente interessato è stimato a 7400 megawattora all’ora, ovvero circa 5 terawattora al mese”, ha precisato il gruppo austriaco.