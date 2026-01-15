Russia espelle diplomatico britannico, accuse di spionaggio

Keystone-SDA

La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico accusato di appartenere ai "servizi segreti" del Regno Unito, nel contesto delle crescenti tensioni con l'Occidente sulla guerra in Ucraina.

(Keystone-ATS) L’incaricata d’affari britannica Danae Dholakia è stata convocata questa mattina al Ministero degli Esteri russo per essere informata del “ritiro dell’accreditamento” di un diplomatico dall’ambasciata a causa di “informazioni ricevute… riguardanti la sua appartenenza ai servizi segreti”, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota. Avrà due settimane di tempo per lasciare la Russia, secondo la stessa fonte.

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che “Mosca non tollererà le attività di ufficiali dell’intelligence britannica non dichiarati in Russia” e che “se Londra dovesse aggravare la situazione, la Russia risponderà con decisione”. All’esterno dell’edificio del Ministero russo, dove la diplomatica britannica si è trattenuta alcune decine di minuti, si sono radunati manifestanti per protestare contro le decisioni di Londra in politica estera, riferisce una agenzia russa.