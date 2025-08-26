La televisione svizzera per l’Italia

Russia: Woody Allen, Putin ha torto, ma continuare legami artistici

Keystone-SDA

Il regista statunitense Woody Allen, duramente criticato dall'Ucraina per aver preso parte in linea alla Settimana internazionale del cinema di Mosca, ha negato che il suo intervento sia stato un modo per "coprire" le responsabilità russe nel conflitto in Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ma ha affermato che non bisogna “interrompere le conversazioni artistiche”.

“Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina – ha sottolineato in una dichiarazione al quotidiano britannico The Guardian il regista e attore americano quattro volte Premio Oscar – credo fermamente che (il presidente russo) Vladimir Putin abbia totalmente torto. La guerra che ha provocato è spaventosa. Ma qualunque cosa i politici abbiano fatto, non penso che tagliare le conversazioni artistiche sia un modo per aiutare”.

Allen ha partecipato l’altro ieri a una conversazione in linea con il regista russo Fyodor Bondarchuk, autore di pellicole patriottiche quali Stalingrad e figlio di Serghei Bondarchuk, Premio Oscar nel 1968 per il film Guerra e Pace.

Durante la conversazione l’ospite statunitense ha avuto parole di elogio per il cinema russo e per la vita a Mosca e San Pietroburgo.

Il ministero degli esteri ucraino ha condannato la partecipazione di Allen al festival moscovita definendola “una vergogna e un insulto al sacrificio di attori e registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi nella loro guerra in corso contro l’Ucraina”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR