Russia: Putin si congratula con Trump, dialogo su Ucraina

La Russia "si congratula" con Donald Trump nel giorno del suo insediamento quale presidente degli Usa.

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale dedicata ai rapporti con Washington, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti,

La Russia è aperta a comunicazioni con gli Usa sul conflitto in Ucraina, ha anche affermato Putin, citato da Tass, pure agenzia di stampa ufficiale.

“Siamo aperti al dialogo con la nuova amministrazione americana sul conflitto ucraino, la cosa più importante qui è eliminare le cause profonde della crisi”, ha detto Putin, secondo quanto indica il servizio stampa del Cremlino.

“Per quanto riguarda la soluzione della situazione stessa voglio sottolinearlo ancora una volta: l’obiettivo non dovrebbe essere una breve tregua, per il raggruppamento delle forze e il riarmo in vista della continuazione del conflitto, ma una pace a lungo termine basata sulla rispetto per gli interessi legittimi di tutte le persone, di tutte le nazioni, che vivono in questa regione”.