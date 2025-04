Russia: Putin dichiara nuovo cessate il fuoco di tre giorni

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale della piattaforma di messaggistica Telegram.

(Keystone-ATS) Il cessate il fuoco durerà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio fino alla mezzanotte tra il 10 e l’11, precisa il Cremlino.

“Per decisione del comandante in capo delle forze armate, Vladimir Putin – si legge in un comunicato – per ragioni umanitarie dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio la parte russa dichiara un cessate il fuoco. Tutte le azioni militari sono sospese in quel periodo. La Russia ritiene che la parte ucraina seguirà questo esempio”.

“In caso di violazioni del cessate il fuoco dalla parte ucraina, le forze armate russe daranno una adeguata ed efficace risposta”, si aggiunge nella nota.

“La parte russa – afferma ancora il Cremlino – dichiara ancora una volta la sua disponibilità a negoziati di pace senza precondizioni, miranti ad eliminare le cause di fondo della crisi ucraina e all’interazione costruttiva con i partner internazionali”.