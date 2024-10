Russia: Putin, “Pace con Kiev solo su base situazione sul terreno”

(Keystone-ATS) La Russia è pronta a prendere in considerazione ogni opzione per la pace in Ucraina “sulla base della situazione reale sul terreno”, e non è pronta “per nient’altro”.

Lo ha detto il capo del Cremlino Vladimir Putin alla conferenza stampa conclusiva del vertice dei paesi Brics a Kazan.

Putin ha anche affermato di considerare “sincere” le parole del candidato repubblicano alle presidenziali statunitensi nonché ex presidente Donald Trump quando dice che intende risolvere il conflitto in Ucraina se verrà eletto alla Casa Bianca.

La Russia, per il leader del Cremlino, sarà aperta alla cooperazione con gli Usa dopo le elezioni americane se anche loro saranno aperti. “Se non vogliono, non hanno bisogno di farlo”, ha detto Putin.