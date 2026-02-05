Russia: progressi in negoziati Ucraina nonostante europei

Keystone-SDA

Ci sono "passi avanti positivi" nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, "nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli": lo ha detto l'inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, citato dalla Tass.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Stiamo lavorando attivamente con l’amministrazione Usa per ripristinare le relazioni economiche bilaterali, anche attraverso il gruppo di cooperazione economica russo-americano”, ha aggiunto. I colloqui proseguono oggi nel formato trilaterale Ucraina-Russia-Usa.

“Un segnale di questo progresso è il fatto che i guerrafondai in Europa e nel Regno Unito stanno costantemente cercando di interferire nel processo”, ha affermato Dmitriev, citato dalla Tass. “Più ci sono questi tentativi, più è evidente che ci sono progressi e un andamento positivo”, ha aggiunto il negoziatore russo. L’agenzia Tass, citando proprie fonti, riferisce che le trattative negli Emirati stanno affrontando questioni economiche, territoriali e le condizioni per un cessate il fuoco.