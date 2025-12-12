Russia: Cremlino, “Referendum sul Donbass? È territorio russo”

Keystone-SDA

Tutto il Donbass "appartiene alla Russia, secondo la Costituzione", ha affermato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov rispondendo così alla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di tenere un referendum sul destino del territorio.

(Keystone-ATS) Lo riferisce l’agenzia di stampa non governativa russa Interfax. L’obiettivo che si prefigge Zelensky con i colloqui in Europa, previsti nel fine settimana e all’inizio della prossima, è fare inserire nel piano statunitense di pace “proposte inaccettabili” per la Russia, ha anche affermato Ushakov.

Questi ha ribadito che Mosca non ha ancora visto le proposte che si stanno mettendo a punto tra gli ucraini, gli europei e gli USA. Ma è “improbabile” che le proposte avanzate da Kiev e dall’Europa “saranno di carattere positivo”, ha aggiunto, sempre citato da Interfax.