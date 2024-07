Russia: autobomba a Mosca, catturato in Turchia sospettato

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Il ministro dell’interno turco, Ali Yerlikaya, ha affermato che “un terrorista” legato all’autobomba a Mosca è stato catturato a Bodrum, località della Turchia sulla costa del Mare Egeo.

In mattinata la sezione russa dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) aveva informato Ankara che un cittadino russo, di cui è stato fornito anche il nome, responsabile dell’autobomba, era arrivato in Turchia con un volo Mosca-Bodrum delle 09:40, ha fatto sapere Yerlikaya.

L’uomo non è stato fermato ai controlli poiché il suo nome non era nei database dei ricercati, ma è stato successivamente catturato in un’operazione della polizia e dei servizi segreti dopo la segnalazione di Mosca.

Le autorità russe hanno riferito che un ordigno installato all’interno di un’auto parcheggiata nella zona nord di Mosca è esploso provocando due feriti. La loro identità rimane però un mistero.

“È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un’auto è esploso, provocando il ferimento di due persone”, ha riferito sul servizio di messaggistica Telegram la rappresentante del ministero degli interni russo Irina Volk, citata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Volk ha chiarito che i feriti sono stati portati in una struttura medica mentre la polizia sta indagando per stabilire tutte le circostanze della vicenda.

Diversi media locali, fra cui l’agenzia di stampa ufficiale Tass, avevano identificato nel militare e membro del distretto settentrionale Andrei Torgashov e sua moglie i due feriti. Secondo il portale indipendente Meduza, Torgashov, fondatore della società di sicurezza privata Vector-Zashchita, sarebbe il vicecapo di un centro dell’unità di comunicazione satellitare militare 33790 nella regione di Mosca.

“È stato stabilito che la Toyota Land Cruiser esplosa appartiene ad Andrei Torgashov, un militare che partecipa all’operazione militare speciale”, come Mosca definisce l’invasione dell’Ucraina, “e sua moglie. Entrambi erano in macchina al momento dell’esplosione e sono rimasti feriti”, aveva scritto la Tass. Per l’uomo si era parlato della perdita dei piedi, per la donna di lesioni causate dalle schegge.

Poi il colpo di scena. Torgashov e consorte, in dichiarazioni a Ria Novosti, hanno smentito le notizie. “Naturalmente questo è un falso completo. Questa esplosione non ha nulla a che fare con me”, ha detto l’uomo, che ha pure assicurato di non essere più in servizio.