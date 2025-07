Russia: aereo con 49 persone a bordo scomparso trovato in fiamme

Keystone-SDA

Un aereo passeggeri An-24 con a bordo 49 persone è stato trovato in fiamme dopo essere scomparso dai radar nella regione dell'Amour, nell'Estremo oriente russo. Ne dà notizia il ministero per le Emergenze, citato dall'agenzia Tass. Non sembrano esserci sopravvissuti.

(Keystone-ATS) L’agenzia Interfax precisa che il luogo dell’impatto è stato localizzato a circa 15 chilometri dalla città di Tynda, dove il bimotore turboelica stava cercando di atterrare.

Secondo i primi riscontri – riferiscono fonti dei servizi d’emergenza alle agenzie russe – non vi sarebbero sopravvissuti tra le 49 persone a bordo. Questo tuttavia è quanto risulta solo da una ispezione aerea dell’area dello schianto, che non ha ancora potuto essere raggiunta via terra dai soccorritori.