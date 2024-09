Russia: 15 anni per tradimento allo scienziato Shiplyuk

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un membro dell’Accademia delle Scienze russe, Alexander Shiplyuk, è stato condannato da una corte di Mosca a 15 anni di reclusione per alto tradimento. Lo riferisce l’agenzia Tass.

Poiché il caso è stato classificato come “segreto”, la Corte ha reso noto solo il dispositivo della sentenza, ma non si conoscono i particolari. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere. La sentenza può essere impugnata in appello.

Shiplyuk è direttore dell’Istituto di meccanica teoretica e applicata della branca siberiana dell’Accademia delle scienze. Arrestato nell’agosto del 2022, è considerato uno dei maggiori specialisti nel campo dell’aerogasdinamica ad alta velocità e dei metodi sperimentali per lo studio dei flussi di gas. Tra le sue ricerche ve ne sono alcune relative all’aerotermodinamica sperimentale di velivoli ipersonici.