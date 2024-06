Russia: ‘Pioggia di droni ucraini in Russia, colpito aeroporto’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Durante la notte una potente salva di droni ucraini ha attaccato l’aeroporto di Ejsk, città della Russia meridionale, a 247 chilometri da Krasnodar, diversi incendi sono scoppiati nell’area degli edifici vicino all’estremità orientale della pista.

Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio Crimean Wind che ha avuto accesso alle rilevazioni satellitari, come riporta Unian.

Attaccate anche la raffineria Illinsky nel territorio di Krasnodar e la raffineria di petrolio di Volgograd, che appartiene alla PJSC Lukoil-Volgogradnaftoperobka. Secondo i residenti locali, nella notte a Volgograd si sono udite circa 40 esplosioni.

Il Ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia di stampa Tass, ha reso noto che 114 droni ucraini sono stati distrutti stanotte sul territorio russo, di cui 70 in Crimea e 43 nella regione di Krasnodar.

A Krasnodar, sono stati presi di mira in particolare i distretti di Yeisky, Seversky e Temryuksky. In quest’ultimo territorio, i detriti di un velivolo senza pilota abbattuto sono caduti su un albergo nel villaggio di Volna, ma non si registrano vittime. Lo ha detto il quartier generale dei servizi operativi della regione, citato dall’agenzia Tass.