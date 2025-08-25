Russia, ricercatore francese Vinatier a processo per spionaggio

Keystone-SDA

Una Corte russa terrà oggi un'udienza con le accuse di spionaggio nei confronti del ricercatore francese Laurent Vinatier, che sta già scontando una condanna a tre anni di reclusione per aver violato la legge sugli "agenti stranieri".

(Keystone-ATS) L’udienza si svolgerà a porte chiuse e riguarda un’inchiesta per “spionaggio” nei confronti di Vinatier, ha confermato all’agenzia Afp Anastassia Pychkina, portavoce del tribunale di Lefortovo.

Vinatier, arrestato lo scorso anno, era stato condannato lo scorso febbraio in appello a tre anni per avere raccolto “informazioni militari” senza essersi registrato come “agente straniero”.

Diversi osservatori occidentali ritengono che vi siano in realtà motivi politici, e in particolare le tensioni tra Russia e Francia sullo sfondo della guerra in Ucraina, dietro le imputazioni rivolte a Vinatier, che lavorava per il Centro per il dialogo umanitario (HD) di Ginevra, un’ong che indica come propria attività principale quella di “evitare e risolvere i conflitti armati nel mondo attraverso la mediazione la diplomazia discreta”.