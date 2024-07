Rueun (GR): scontro fra diversi veicoli, muore una donna

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Grave indicente ieri pomeriggio a Rueun, lungo la Oberalpstrasse, fra Ilanz e Trun. A causa di una incidente che ha coinvolto vari veicoli, fra cui un camion e un camper, si contano un morto e diversi feriti, anche gravi.

Sulla base dei primi rilievi della polizia grigione, un camionista di 49 anni stava percorrendo la carreggiata in direzione di Disentis quando, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo a causa del fondo bagnato, girandosi sul proprio asse.

Un camper diretto a Ilanz, alla cui guida si trovava una donna, non ha fatto in tempo ad evitare l’impatto, finendo contro il mezzo pesante. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una donna di 56 anni alla volante di una moto. Un centauro che la seguiva è riuscito invece a fermarsi per tempo.

A causa dell’impatto fra camion e camper, entrambe i veicoli sono finiti fuori strada, capovolgendosi. La donna alla guida del camper, rimasta bloccata nell’abitacolo, è deceduta sul posto nonostante il prodigarsi dei soccorritori, mentre la figlia di 14 anni ha riportato ferite di media gravità. La donna al volante della moto si è invece procurata gravi contusioni e ferite: entrambe sono state ricoverate con un elicottero all’ospedale cantonale di Coira. Il camionista è rimasto illeso. A causa delle operazioni di soccorso e recupero dei veicoli, la strada dell’Oberalp è rimasta chiusa per svariate ore, venendo riaperta al traffico solo verso le 21.30.