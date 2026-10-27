Rubati dati di affiliati Federazione svizzera di hockey

Keystone-SDA

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La Federazione svizzera di hockey su ghiaccio (SIHF) è rimasta vittima di un attacco informatico nel corso del quale sono stati rubati dati personali dei suoi affiliati: sono stati sottratti dalla piattaforma di gestione MySIHF e poi rivenduti su un forum online.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riporta oggi sul suo sito web la SIHF, una persona non autorizzata ha utilizzato i dati d’accesso di un utente per introdursi sulla piattaforma tra il 17 e il 19 ottobre e consultare informazioni personali ivi disponibili.

Ieri la Federazione si è accorta dell’incidente avvenuto, ha bloccato l’accesso abusivo, chiuso la falla e informato l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Seguirà ancora una denuncia alla polizia.

I dati sottratti possono comprendere le generalità, l’indirizzo postale ed e-mail, il numero di telefono, il club di appartenenza e la funzione degli utenti. Le password non sono invece interessate.

La SIHF conclude mettendo in guardia i suoi affiliati da tentativi di phishing via mail, sms o Whatsapp. I dati rubati sono infatti circolanti in internet e non possono più essere recuperati, sebbene la Federazione abbia chiesto la rimozione al gestore del forum.

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