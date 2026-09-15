Ruag si riorganizza e prevede di tagliare fino a 49 posti

Keystone-SDA

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Il gruppo d'armamento Ruag ha annunciato una riorganizzazione che potrebbe comportare la soppressione di fino 49 posti di lavoro: la misura interesserà i siti di Berna, Thun (BE) ed Emmen (LU), ha comunicato oggi la stessa Ruag.

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(Keystone-ATS) Fino a 24 posti di lavoro potrebbero essere tagliati nella sede di Thun, all’interno della Business Area Ground, a causa della mancanza di nuovi ordinativi, spiega il gruppo. Le capacità produttive non sono sufficientemente sfruttate.

Inoltre, alcune funzioni nel servizio informatico saranno esternalizzate per “aumentare l’efficienza”. Diverse attività dovrebbero essere affidate a fornitori esterni, in particolare all’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). A Thun e Berna potrebbero essere soppressi al massimo otto posti di lavoro e nove a Emmen.

Una decisione definitiva sui tagli di posti di lavoro non è ancora stata presa: in primo luogo verrà conclusa la procedura di consultazione in corso con i dipendenti, è stato precisato. Ciò avverrà il 6 ottobre, ha dichiarato il portavoce di Ruag Silvan Gruber interpellato da Keystone-ATS.

Per i dipendenti interessati dalla misura è pronto un piano sociale. Questo prevede, tra le altre cose, termini di preavviso prolungati e una consulenza professionale per il riorientamento della carriera. I costi per quest’ultima saranno presi a carico da Ruag, ha aggiunto Gruber.