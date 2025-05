Romania: exit poll, in vantaggio europeista Dan

Keystone-SDA

In Romania il candidato centrista europeista Nicusor Dan sarebbe in vantaggio nel ballottaggio con l'ultranazionalista George Simion. Stando a un primo exit poll diffuso da "Avangarde" a Dan sarebbe andato il 54,9% dei voti, a Simion il 45,1%.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i dati ufficiali l’affluenza alle urne è stata alta, quasi il 65%, oltre dieci punti percentuali in più rispetto al 53% del primo turno. Secondo gli osservatori, una tale sostenuta partecipazione al voto avrebbe favorito il sindaco centrista di Bucarest Nicusor Dan

Anche per un secondo exit poll in Romania, diffuso dall’Istituto ‘Curs’, il sindaco centrista di Bucarest Nicusor Dan è largamente in vantaggio sul leader dell’ultradestra George Simion con circa dieci punti percentuali di differenza, ovvero 54,9% a 45,1%.