Romania, si dimette il premier socialdemocratico Ciolacu

Keystone-SDA

All'indomani del largo successo del candidato dell'ultradestra George Simion nel primo turno delle presidenziali, il premier romeno Marcel Ciolacu, che è leader del Partito socialdemocratico (Psd), ha annunciato le sue dimissioni, che formalizzerà in serata.

(Keystone-ATS) Parlando al termine di una seduta del direttivo del partito, Ciolacu ha detto che l’attuale coalizione di governo, con liberali e minoranza ungherese, non ha più legittimità, dopo la sconfitta del candidato governativo Crin Antonescu nel voto di ieri.

“Questa coalizione non è più legittimata, dal momento che non è riuscita a portare il proprio candidato al secondo turno”, ha detto Ciolacu. “In ogni caso sarei stato rimosso dal prossimo presidente. Meglio dimettermi ora, prima che sia lui a farlo”, ha aggiunto il premier romeno Ciolacu, secondo quanto riportato da Digi24, ha inoltre precisato che i ministri del Psd discuteranno con i rappresentanti del Partito liberale (Pnl) e dell’Udmr (minoranza ungherese) – gli alleati di coalizione – per decidere se resteranno o meno come ministri ad interim nel governo.

Alla domanda su possibili future coalizioni, Ciolacu ha risposto: “Finché sarò io il presidente del Psd, non ci sarà un governo Psd-Aur”. Aur (Alleanza per l’Unione dei Romeni) è la formazione di estrema destra guidata da George Simion.