Rogo in concessionaria Tesla a Roma, non si esclude il dolo

Si indaga a 360 gradi per far luce sulle cause di un rogo divampato la scorsa notte in una concessionaria Tesla alla periferia di Roma che ha coinvolto 17 auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indagano sull'accaduto.

(Keystone-ATS) Le fiamme sono state spente dai pompieri e sono stati effettuati rilievi. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, compresi il dolo o la pista anarchica.