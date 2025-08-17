Roghi in Spagna minacciano parco Picos d’Europa, evacuata valle

Gli incendi che stanno sferzando la Spagna nord-occidentale hanno raggiunto il Parco nazionale de los Picos d'Europa, un'area di enorme valore naturalistico.

(Keystone-ATS) Hanno costretto le autorità di Protezione civile a ordinare l’evacuazione di dieci località della Valle del Valdeon, una delle principali destinazioni turistiche nella provincia di Leon, in Castiglia e Leon.

Secondo quanto ha informato ai media il Centro di coordinamento operativo integrato (Cecopi) della Giunta regionale, l’operazione di evacuazione coinvolge un’ampia zona, interessando il comune di Posada de Valderon e tutte le sue frazioni, fra cui la celebre località di Cain, la cui popolazione si moltiplica d’estate per l’arrivo dei turisti. I residenti sono stati trasferiti a Riano, dove sono stati allestiti rifugi di emergenza.

L’avanzamento dei roghi è dovuto alla confluenza di due fronti di fiamme a cavallo fra le regioni di Castiglia e Leon e delle Asturie, che ha causato la chiusura della Via del Cares, uno dei sentieri escursionistici più noti e spettacolari della Spagna, nel cuore del Parco Nazionale dei Picos d’Europa, dove è stata interrotta la funicolare e sono stati evacuati i rifugi di montagna.

Per l’estendersi degli incendi, in Castiglia e Leon sono state sfollate in via preventiva un totale di tremila persone. E si teme un nuovo disastro ambientale, dopo l’incendio che ha devastato negli ultimi giorni una parte del parco naturale di Las Medulas, catalogato dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità.