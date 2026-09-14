Rock in Rio chiude l’edizione 2026 con oltre 700 mila spettatori
Oltre 700 mila spettatori in sette giorni, un impatto sull'economia di circa 540 milioni di franchi (3,36 miliardi di reais) e 34 mila posti di lavoro: Rock in Rio ha chiuso con successo l'edizione 2026.
(Keystone-ATS) Sotto la pioggia, ma con numeri che consolidano il festival tra i maggiori appuntamenti musicali a livello globale, col pubblico internazionale arrivato da 89 Paesi.
Nei sette giorni di programmazione della kermesse si sono alternati oltre 1.300 artisti, per un totale di 190 concerti. Tra i protagonisti dell’edizione 2026, Calvin Harris, Elton John, Gilberto Gil, Maroon 5, Twenty One Pilots, Halsey e Ivete Sangalo.
E gli organizzatori guardano già ai prossimi appuntamenti. Nel 2027 tornerà The Town, il festival di San Paolo organizzato dalla stessa squadra che firma Rock in Rio, in calendario all’Autódromo di Interlagos il 4, 5, 6, 11 e 12 settembre.
Per un nuovo appuntamento nella Città Meravigliosa bisognerà invece attendere settembre 2028: tra le novità è stata annunciata la corsa aperta al pubblico Run Rock in Rio, che coniuga la musica allo sport.