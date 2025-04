Roche investirà 50 miliardi di dollari negli Usa

Keystone-SDA

Il colosso farmaceutico Roche intende investire fino a 50 miliardi di dollari nelle sue attività statunitensi nei prossimi cinque anni, creando oltre 12'000 impieghi.

(Keystone-ATS) I fondi saranno collocati sia nella divisione farmaceutica che in quella diagnostica, ha annunciato oggi l’azienda basilese.

L’impegno comprende nuovi siti all’avanguardia per la ricerca e lo sviluppo, l’ammodernamento e la creazione di impianti di produzione in Indiana, Pennsylvania, Massachusetts e California e la nascita di un ulteriore sito che sarà annunciata a breve, si legge in una nota.