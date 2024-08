Roche insieme con Sangamo nella lotta a malattie neurodegenerative

(Keystone-ATS) Genentech, filiale statunitense di Roche, ha firmato un accordo di licenza con la società californiana Sangamo Therapeutics: l’obiettivo è sviluppare nuovi farmaci genomici per le malattie neurodegenerative.

Sangamo ha fra l’altro concesso a Genentech una licenza esclusiva per i cosiddetti repressori a dita di zinco brevettati dall’impresa americana che hanno come bersaglio il gene tau, spiega Sangamo in un comunicato odierno. Tale gene svolge un ruolo critico nella malattia di Alzheimer e in altre patologie analoghe.

L’impresa statunitense riceverà 50 milioni di dollari (43 milioni di franchi) in diritti di licenza iniziali e pagamenti a breve termine. I compensi potranno poi lievitare sino a 1,9 miliardi di dollari nell’ambito dello sviluppo e della commercializzazione di diversi preparati.