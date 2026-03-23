Roche inaugura sede per ricerca biologia umana

Keystone-SDA

Il gigante della farmaceutica Roche ha inaugurato oggi a Basilea una sede per l'Istituto di biologia umana. Le celebrazioni per il nuovo edificio sono state effettuate alla presenza della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

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(Keystone-ATS) Nel nuovo sito Roche si occuperà in particolare di organoidi, una versione semplificata e miniaturizzata di un organo. Il loro utilizzo è utile per lo sviluppo di nuovi farmaci con un minor ricorso a esperimenti sugli animali. Un apposito robot è in grado di generare in maniera automatizzata migliaia di organoidi, ha spiegato il co-direttore dell’Istituto Matthias Lütolf in un incontro stampa.

Il nuovo centro di ricerca è un edificio totalmente rinnovato, costruito inizialmente nel 2000. Roche ha investito 100 milioni di franchi per la completa trasformazione, è stato detto ai media. Il sito offre posto per 250 ricercatori.