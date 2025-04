Roche: via libera negli Usa a diagnosi del cancro tramite l’IA

Keystone-SDA

Il colosso farmaceutico Roche ha ricevuto un nuovo via libera negli Stati Uniti per un dispositivo digitale basato sull'intelligenza artificiale volto a diagnosticare il cancro ai polmoni.

(Keystone-ATS) Ventana Trop2 – questo il suo nome – ha ottenuto lo status di terapia innovativa dalla Food and Drug Administration (FDA), l’autorità americana di controllo dei medicamenti.

Si tratta di un test immunoistochimico (Ihc) combinato con un algoritmo di patologia digitale per determinare il trattamento del paziente, spiega la società renana in un comunicato odierno. Il dispositivo utilizza l’analisi delle immagini basata sull’intelligenza artificiale “con un livello di accuratezza diagnostica irraggiungibile con i metodi manuali tradizionali”, sottolinea il gruppo. L’algoritmo si basa sulla piattaforma di patologia assistita da computer Quantitative Continuous Scoring (QCS) sviluppata dal concorrente anglo-svedese AstraZeneca.

Un patologo qualificato è responsabile della verifica della qualità della colorazione e dell’immagine, nonché della sensibilità e dell’accuratezza del rilevamento del tumore, insieme all’esame istologico, alle informazioni cliniche pertinenti e ai controlli appropriati, precisa il gruppo elvetico. Dopo la valutazione del patologo, l’algoritmo Trop2 rileva in modo indipendente le cellule tumorali e genera misurazioni associate dell’intensità della colorazione Trop2 Ihc nella membrana e nel citoplasma. L’algoritmo classifica quindi lo stato di Trop2 come positivo o negativo in base alla soglia NMR predefinita, cioè il valore di riferimento di un parametro rilevato tramite la risonanza magnetica nucleare (NMR) che, se superato, indica un possibile problema.

“La designazione di dispositivo innovativo da parte della FDA è un altro esempio del nostro impegno a fornire innovazioni che consentano diagnosi più precise in oncologia”, afferma Matt Sause, Ceo di Roche Diagnostics, citato nella nota. “Questa soluzione, che sfrutta la nostra esperienza leader nel settore della diagnostica di accompagnamento, utilizza l’intelligenza artificiale per un’analisi più approfondita dei campioni, contribuendo a fornire un trattamento veramente personalizzato”.

Le novità odierne hanno trovato favore in borsa: a metà mattinata il il buono di godimento Roche – è questo il titolo di riferimento, non l’azione al portatore – guadagnava circa l’1,5%, in un mercato orientato generalmente a un leggero rialzo. Dall’inizio dell’anno il valore è salito del 5%, mentre negativa è la performance sull’arco di un lustro: -20%.

Fondato nel 1896 a Basilea dall’impiegato di banca Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1929), il gruppo Roche è stato uno dei primi produttori industriali di medicinali. Nel corso dei decenni diversi suoi preparati hanno fatto la storia della medicina. Oggi la società è attiva in numerosissimi paesi e ha quote di mercato particolarmente significative nel settore dei farmaci tumorali e della diagnostica. Nel 2024 l’impresa ha totalizzato ricavi per 60,5 miliardi di franchi e un utile netto di 9,2 miliardi.