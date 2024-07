Roche: via libera di Swissmedic a nuova indicazione per Vabysmo

(Keystone-ATS) Via libera in Svizzera per un’ulteriore area di applicazione di Vabysmo, prodotto oftalmico di Roche che figura fra i preparati su cui il colosso farmaceutico punta per aumentare il suo fatturato.

Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ha concesso al medicinale – il cui principio attivo è il faricimab – l’autorizzazione per il trattamento dell’edema maculare conseguente all’occlusione della vena retinica (RVO), ha indicato oggi la società renana.

La RVO diventa così la terza indicazione per Vabysmo. Il farmaco è già approvato per il trattamento della degenerazione maculare senile neovascolare o umida (nAMD) e dell’edema maculare diabetico (DME). Secondo Roche, le tre malattie della retina colpiscono complessivamente circa 70 milioni di persone in tutto il mondo e sono tra le principali cause della perdita della vista.