Roche: il CEO Schinecker ha guadagnato 10,2 milioni nel 2025

Keystone-SDA

Il CEO di Roche Thomas Schinecker ha visto il suo compenso leggermente aumentare l'anno scorso: in totale ha incassato 10,2 milioni di franchi, contro i 10,0 milioni del 2024.

(Keystone-ATS) Il salario di base si è attestato a 3,5 milioni di franchi (3,2 milioni l’anno precedente), mentre i bonus sono leggermente calati a 3,0 milioni (da 3,4). Nel compenso sono inclusi anche titoli e azioni bloccati per periodi prolungati.

I membri di direzione del gigante farmaceutico hanno ricevuto nel 2025 in totale 32,2 milioni di franchi, contro i 30,8 dell’anno precedente.

Il presidente del consiglio d’amministrazione Severin Schwan ha dal canto suo incassato 5,7 milioni (dato invariato), mentre al cda nel suo insieme sono andati 9,0 milioni, in leggero calo dai 9,1 milioni del 2024.