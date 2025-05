Roche: dati positivi per un farmaco contro la sclerosi a placche

Keystone-SDA

Dati clinici positivi per fenebrutinib, un preparato sviluppato da Roche per la lotta alla sclerosi a placche.

(Keystone-ATS) Il farmaco ha soppresso quasi completamente l’attività della malattia e la progressione della disabilità nei partecipanti a una ricerca, ha indicato oggi il colosso renano.

Gli ultimi risultati dello studio di fase II sono stati presentati al meeting annuale del Consortium of Multiple Sclerosis Centres (CMSC) svoltosi nella città statunitense di Phoenix. Si prevede che gli studi di fase III possano essere completati entro la fine dell’anno. “Fenebrutinib è potente e altamente selettivo”, si rallegra Levi Garraway, responsabile medico e dello sviluppo dei prodotti di Roche, citato in un comunicato.

La sclerosi multipla è una malattia cronica che colpisce più di 2,9 milioni di persone in tutto il mondo, ricorda l’azienda. Si manifesta quando il sistema immunitario attacca in modo anomalo l’isolamento e il supporto che circonda le cellule nervose (guaina mielinica) nel sistema nervoso centrale (cervello, midollo spinale e nervi ottici), causando infiammazioni e conseguenti danni. Può emergere un’ampia gamma di sintomi, tra cui debolezza, affaticamento e difficoltà di visione: la malattia può infine portare alla disabilità. La maggior parte delle persone affette da sclerosi multipla manifesta i primi sintomi tra i 20 e i 40 anni, rendendo la malattia la principale causa di disabilità non traumatica nei giovani adulti.

Le novità odierne sono state accolte bene in borsa: in mattinata il buono di godimento Roche – è questo il titolo di riferimento, non l’azione al portatore – guadagnava circa l’1%, mostrandosi più tonico del resto del mercato, in rialzo frazionale. Dall’inizio di gennaio il valore è salito del 2% e sull’arco di dodici mesi del 15%, mentre negativa è la performance in un periodo di cinque anni: -21%.

Fondato nel 1896 a Basilea dall’impiegato di banca Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1929), il gruppo Roche è stato uno dei primi produttori industriali di medicinali. Nel corso dei decenni diversi suoi preparati hanno fatto la storia della medicina. Oggi la società è attiva in numerosissimi paesi e ha quote di mercato particolarmente significative nel settore dei farmaci tumorali e della diagnostica. Nel 2024 l’impresa ha totalizzato ricavi per 60,5 miliardi di franchi e un utile netto di 9,2 miliardi.