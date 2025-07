Roche: addio ai buoni di godimento, ecco i buoni di partecipazione

Keystone-SDA

Roche intende sostituire i suoi buoni di godimento - i titoli di riferimento inseriti nell'SMI, il listino principale della borsa elvetica - con buoni di partecipazione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di modernizzare in tal modo la struttura del capitale, ha indicato ieri sera il colosso farmaceutico renano. L’ultima parola spetta agli azionisti, che dovranno approvare il piano all’assemblea generale annuale del 10 marzo 2026.

I nuovi certificati saranno economicamente equivalenti a quelli vecchi, senza diritto di voto. Avranno un valore nominale di 0,001 franchi. Per garantire che i buoni di partecipazioni siano simili alle azioni al portatore queste ultime vedranno a loro volta ridotto il valore nominale a 0,001 franchi, cosa che avverrà attraverso un imborso di 0,999 franchi per titolo, un’operazione per complessivi quasi 107 milioni di franchi, precisa l’impresa.